Hollanda Ligi'nde Ajax, Heerenveen'i 5 golle geçti!
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Ajax, kendi sahasında ağırladığı Heerenveen'i 5-0 mağlup etti.
Eredivisie'nin 6. haftasında Ajax, sahasında Heerenveen ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabakada Ajax zorlanmadı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Müsabakada Ajax'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Davy Klaassen, 16. dakikada Kenneth Taylor, 48 ve 59. dakikalarda Mohammed Kudus ve 70. dakikada Brian Brobbey kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde 6'da 6 yapan Ajax, puanını 18'e yükseltti. Heerenveen ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ajax, AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Heerenveen, sahasında Twente'yi ağırlayacak.
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