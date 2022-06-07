Çiftçilerin drone ile çeltik ekim mesaisi başladı

07 Haziran 2022 Salı, 00:00

Yaklaşık 5 bin dekarda ekim yapılacak Sulakyurt ilçesinde 15 gündür tarlalarını özenle hazırlayan çiftçiler, su salma işleminin ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu.

Bölgede daha çok "Osmancık" ve "Baldo" çeşitlerinin yetiştirildiğini aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz , şöyle konuştu:

"Bu yıl çiftçimiz farklı bir sistemle drone ile ekim yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Drone ile ekim hem işçi ve yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hem de tohumun homojen şekilde toprakla buluşması açısından çok büyük avantaj sağlıyor. İlk defa uyguladığımız sistem. Aynı zamanda drone ile ilaçlama ve gübreleme işlemleri de yapılıyor. Yaptığımız hesaplamada, drone sayesinde 1 dekarda yaklaşık 3 litre yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Asıl amacımız da bu. Üretimi artırmak suretiyle ilimiz ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya çalışacağız."

"ÇİFTÇİLER OLARAK TEKNOLOJİDEN YARARLANACAĞIZ"

Tarlasını satın aldığı drone ile eken çiftçi Hasan Hüseyin Yılmaz da bu yıl yaklaşık 550 dekarda çeltik ekimi yaptığını belirtti.

Yılmaz, "İşçilik ve diğer maliyetleri düşürmek için drone kullanmaya karar verdim. Geçen yıl cihazı kiralayarak 250 dekar alanda ekim yaptık. Maliyetlerin düştüğünü ve zamandan tasarruf ettiğimizi görünce bu yıl tamamen drone'a geçtik. Kışın cihazı aldım ve bir ay kursa katıldım" dedi.

Drone ile ilaçlama ve gübre atımı yapacağını da anlatan Yılmaz, "Çiftçiler olarak teknolojiden yararlanacağız. Hem kaliteli ürün üretmek hem de maliyetten ve zamandan tasarruf etmek için çalışıyoruz. Drone ile başka insanların işini de göreceğiz. Bu cihaz, günlük 500 dekar yer ilaçlıyor" ifadesini kullandı.