Çiftçiliğin geleceği tehlikede: Çiftçi tükeniyor

Yayınlanma: 17.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2025 - 04:00

Dünya ölçeğinde gıda krizi kapıdayken, AKP’nin tarım politikası nedeniyle Türkiye, gelecekte çiftçi bulamama tehlikesi ile karşı karşıya.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Muğla Planlama Ajanı’nın (MUPA) Muğla, Aydın ve Denizli’yi kapsayan “Bölgesel Çiftçi Raporu” gelinen noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgede aktif çiftçilerle yapılan çalışmaya göre çiftçilerin yüzde 74.5’i, “Çocuğunuzun veya çocuklarınızın çiftçi olmasını ister misiniz/miydiniz” sorusuna hayır yanıtı verirken, “İmkanım olsa çiftçiliği bırakırım” diyenlerin oranı da yüzde 62.4 oldu.

GELİR GİDERİ KARŞILAMIYOR

Çiftçilerin yüzde 38.7’si karşılaştıkları en büyük sorunun “mazot fiyatlarının yüksek olması” olarak görürken bunu yüzde 33.4 ile gübre fiyatlarının yüksek olması, yüzde 21.7 ile su sorunu, yüzde 21.3 ile maliyet giderlerinin yüksek olması, yüzde 16.6 ile ilaçlama sorunları ve yüzde 8.6 ile işçi sıkıntıları takip etti. İşçilerin yüzde 67.3’ü, “İhtiyaç duyduğunuzda tarlanız için işçi bulabiliyor musunuz?” sorusuna hayır yanıtı verirken “Geliriniz giderinizi karşılıyor mu?” sorusuna hayır yanıtı veren çiftçilerin oranı ise yüzde 68.8 oldu. Öte yandan çiftçiler, “Türkiye’yi siz yönetseydiniz çiftçiler için ne yapardınız?” sorusuna “Mazot, gübre desteği sağlar, gider maliyetlerini düşürürdüm” yanıtını verdi.

‘ACİL ADIMLAR ATILMALI’

Gazetemize konuşan ve araştırma sonuçlarının, müdahale edilmezse çiftçiliğin bitme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken MUPA Tansu Özcan, “Bölge çiftçilerimizin çoğunluğu, mesleklerini bir tercih değil, bir zorunluluk olarak görüyor. Daha da endişe verici olan, çiftçilerimizin çocuklarının çiftçiliğe devam etmek istememesi” dedi. Hayvancılığın da ciddi bir risk altında olduğunu belirten Özcan, “Çiftçiler içinde hayvancılıkla uğraşanların oranı yüzde 56.3’te kalmış durumda. Ayrıca, hayvancılık yapanların yüzde 67,3'ü çoban bulamamaktan şikâyetçi. Çobanlık gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması, hayvancılık sektöründen çekilmeyi hızlandırabilir” uyarısında bulundu. Bu bulguların aynı zamanda bir gıda güvenliği tehlikesi ile de karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyduğunu vurgulayan Özcan, “Eğer bu sorunları çözmek için acil adımlar atmazsak, çiftçilikte son kuşağı görüyor olabiliriz” uyarısında bulundu.