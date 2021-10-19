Çiftçinin beli büküldü, tarımsal girdi fiyatları uçtu

19 Ekim 2021 Salı, 15:52

TÜİK, ağustos ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni (Tarım-GFE) açıkladı. Buna göre; Tarım-GFE'de, 2021 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,74 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,77 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,28, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,03 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 25,29, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,32 artış oldu.

EN FAZLA ARTIŞ GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE

Yıllık en fazla artış, yüzde 66,71 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 45,67 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 44,57 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, alt gruplardaki yıllık en az artış yüzde 9,87 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,81 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 16,62 ile veteriner harcamalarında meydana geldi.

Aylık en fazla artış, yüzde 5,19 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,44 ile bina bakım masrafları ve yüzde 1,19 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,03 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,20 ile tarımsal ilaçlar oldu. Bir önceki aya göre en fazla azalış gösteren alt grup ise yüzde 0,29 ile makine bakım masrafları oldu.