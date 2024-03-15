Çiftçinin enflasyonu arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Şubat 2024'te yıllık yüzde 58.29, aylık yüzde 7.18 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:40
Çiftçinin enflasyonu arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubata ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,28 artış gerçekleşti.

ALT SEKTÖRLERDE FİYAT ARTIŞLARI

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,93 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,98 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,55 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,02 artış gerçekleşti.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 17,23 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.


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