Çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belli oldu

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:59

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:59

Süt üreticilerine 2023-2024 yıllarında sağlanacak çiğ süt desteğine ilişkin esaslar ile süt piyasasının düzenlenmesine dair hususlar belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, çiğ süt üretiminde sürdürülebilirlik ve üretici fiyatlarında istikrar amaçlanırken 2023-2024 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar da belli oldu.

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan bir üretici örgütüne üye yetiştiricilere, manda, koyun, keçi ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütü için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

Ürettiği çiğ sütü süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü’ne satan üreticiler, çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.

Ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, çiğ sütlerini, ürünün arzı, satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) kayıtlı yerel perakendeciler ile süt dolum tesislerine fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla bu desteği alabilecek.

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

KESİNTİ ORANLARI

Merkez birliğini kurmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin hak ettikleri desteklerden, belirlenen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici ve üreticilerin hesabına yatırılacak.

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023-2024 bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanacak.

Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenlerle kamu kurum ve kuruluşları, çiğ süt desteği ödemelerinden yararlanamayacak.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.