Çiğ süte yüzde 21 zam geldi
Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatında yüzde 21,2 oranında artışa gitti.
Artan maliyetler sonrası sattığı bir litre sütle bir kilo yem alamaz hale gelen üreticiler için prim desteğinden sonra çiğ süt fiyatlarında da artışa gidildi.
Ulusal Süt Konseyi (USK), internet sitesinden yaptığı duyuru ile, çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı. Böylece, 4,70 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL’ye çıktı.
Söz konusu artışın, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olduğu belirtilerek şöyle denildi: “1 Nisan 2022 tarihinden itibaren nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 5,70 TL/Litre olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir”
Nisan ayı sonu itibarıyla piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı belirtildi.
Öte yandan bugün, Tarım ve Orman Bakanlığı da çiğ süt destekleme prim miktarını 80 kuruş artırarak 1 liraya yükseltmişti.
1 NİSAN’DAN SONRA TÜKETİCİYE DE YANSIR
USK, 8 Aralık 2021'den itibaren çiğ süt tavsiye satış fiyatını 3.20 TL’den 4,70 TL’ye çıkarmıştı.
Bu durum, yeme gelen zamlarla birlikte üreticinin kazancından anlamlı bir artışa gitmezken, tüketici için ise ciddi zamlara yol açmıştı. Bir litre sütün marketteki fiyatı 14 liraya kadar çıkmıştı.
USK’den yapılan yeni açıklamada, soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere bugün bir toplantı daha yapıldığı aktarıldı. Böylelikle, üreticinin sattığı çiğ süt fiyatlarında yeni bir artışa gidilmiş oldu.
Bu artışla birlikte yeni fiyatların geçerli olduğu 1 Nisan’dan itibaren marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor.
ÜRETİCİ ÇOK ZOR DURUMDAYDI
Süt üreticileri, bir litre süt sattığında bir kilo yem alamaz hale geldiğini, zararının büyüdüğünü, bu yüzden de üreticiden çıkan süt fiyatlarında artış yapılmasını talep ediyordu.
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen hafta yaptığı bir açıklamasında “Üreticinin talep ettiği artış yapılmazsa, ilerleyen günlerde tüketiciler bugünkü fiyatları bile arar hale gelecek” uyarısında bulunmuştu.
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