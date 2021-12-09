Çin Merkez Bankası Başkanı'ndan Evergrande yorumu

Bloomberg HT'nin haberine göre Yi, China Evergrande Group’un geçen hafta yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceği yolunda bir açıklama yaptığını, bunun Hong Kong’da endişeleri artırabileceğini, ancak Hong Kong’un finansal faaliyetler için etkili bir sistem kurduğunu ve bu gibi sorunları çözmek için iyi tanımlanmış yasal bir çerçeveye sahip olduğunu sözlerine ekledi.

PBOC Başkanı, birkaç firma yüzünden kısa vadede ortaya çıkan risklerin Hong Kong’un finans sistemini uzun vadede zayıflatmayacağını belirtti.