Çin Merkez Bankası Başkanı'ndan Evergrande yorumu

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang, Evergrande sorununun bir piyasa olayı olduğunu ve piyasa odaklı bir yolla çözülmesi gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 17:55
Çin Merkez Bankası Başkanı'ndan Evergrande yorumu
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Ağır borç yükü altında bulunan ve bundan önceki borç geri ödemelerini ancak ek sürenin son gününde yapabilen Çinli emlak devi Evergrande, yeniden temerrüte düşme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Şirketin 82.5 milyon doları geri ödemesi için verilen sürenin sonuna gelindi. Şirketin borçlarını geri ödemekte zorlanacağına işaret eden açıklamalar, hükümetin şirkete doğrudan müdahale edeceği ve borçlarını yeniden yapılandıracağı beklentilerini artırdı. İflasın eşiğindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, daha önce de, temerrüde düşmemek için HengTen Network'teki yaklaşık 273.5 milyon dolarlık hisselerinin tamamını satacağını açıkladı.

MERKEZ BANKASI SIRT ÇEVİRDİ

Bloomberg HT'nin haberine göre Yi, China Evergrande Group’un geçen hafta yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceği yolunda bir açıklama yaptığını, bunun Hong Kong’da endişeleri artırabileceğini, ancak Hong Kong’un finansal faaliyetler için etkili bir sistem kurduğunu ve bu gibi sorunları çözmek için iyi tanımlanmış yasal bir çerçeveye sahip olduğunu sözlerine ekledi.

PBOC Başkanı, birkaç firma yüzünden kısa vadede ortaya çıkan risklerin Hong Kong’un finans sistemini uzun vadede zayıflatmayacağını belirtti.


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