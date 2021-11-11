Evergrande iflas endişelerini hafifletti, hisseleri yükseldi

11 Kasım 2021 Perşembe, 10:15

Çinli medya kuruluşu Cailianshe'de bugün yer alan haberde, şirketin ihraç ettiği üç ayrı tahvilin bazı alacaklılarına geciken ödemelerin yapıldığını bildirdi. Şirketin dün itibarıyla geçen ay yapması gereken, ancak 30 günlük ek süre aldığı, faiz ödemelerini yapması gerekiyordu.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, şirketin alacaklılara ödemeleri yaptığını teyit etti.

BORÇLARINI ÇEVİRMEKTE ZORLANIYORDU



Dünyanın en borçlu inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande, son haftalarda toplam 300 milyar dolara karşılık gelen borçlarını çevirmekte zorlanıyor. Bu borçların 19 milyar dolarlık bölümü ise uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahvillerden oluşuyor.

HİSSELERİ YÜKSELDİ

Evergrande'nin Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri, ödemenin ek süre bitmeden önce gerçekleştirilmesinin yatırımcıları rahatlatmasıyla yüzde 9 yükseldi.