İflasın eşiğindeki Evergrande'den yeni adım
İflasın eşiğindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, temerrüde düşmemek için HengTen Network'teki yaklaşık 273.5 milyon dolarlık hisselerinin tamamını satacağını açıkladı.
Çin'in gayrimenkul devi China Evergrande Group temerrüte düşmemek için HengTen Network'teki yaklaşık 273.5 milyon dolar değerindeki hisselerinin tamamını satıyor. Şirket böylece 2.13 milyar Hong Kong doları (273.5 milyon dolar) nakit elde etmeyi amaçlıyor.
Dünyanın en borçlu inşaat şirketlerinden biri konumundaki Evergrande'den bugün yapılan açıklamada, HengTen'deki yüzde 18 hissenin satışından 8.5 milyar Hong Kong doları (1 milyar 91 milyon dolar) zarar yazılacağı belirtildi.
TENCENT HOLDİNGS DE YER ALIYOR
Evergrande’ın hisse sahibi olduğu HengTen'in yatırımcıları arasında yüzde 20'lik pay sahipliğiyle Çin'in oyun ve sosyal medya şirketlerinden ünlü PUBG oyunun sağlayıcısı Tencent Holdings de yer alıyor.
Evergrande'nin 19 milyar doları uluslararası tahvil piyasasına olmak üzere 300 milyar doların üzerinde yükümlülüğü bulunuyor.
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