CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın Rus ekibi CSKA Moskova'nın gündemine geldiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş’a Rusya ekibi CSKA Moskova talip oldu. Özellikle son haftalardaki performansı ile beğenileri toplayan Mert Hakan, taraftarların gönlünü fethetti. Sarı-lacivertli ekiple 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova Kulübü yetkilileri, Fenerbahçe Kulübü’nden şartları sordu.
Öte yandan CSKA Moskova Başkan Evgeny Giner’in, takımda bir Türk oyuncu daha görmek istediği öğrenildi. CSKA Başkanının yoğun isteği üzerine öncelikle sarı-lacivertli oyuncunun menajerine ilk teklifi götüren Rusya ekibi, bu sefer Fenerbahçe Kulübü’ne teklif sundu.
Mert Hakan'ın bonservis bedelini soran Rus yetkililer gelecek cevaba göre harekete geçecek. 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenilen CSKA, Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına devam edecek.
MENAJERİ KONUŞTU: KARAR ALİ KOÇ'UN
Deneyimli oyuncunun menajeri Erkan Afacan, Milliyet'e Mert Hakan Yandaş için yapılan transfer iddiaları hakkında konuştu.
"Son günlerde Mert Hakan hakkında basında birçok transfer iddiası gündeme gelmeye başladı" diyen Afacan, "Evet Rusya'dan bir ilgi olduğu doğru ancak sadece Rusya'dan değil, İtalya ve Almanya'dan da ciddi talipler var. Mert Hakan'ın 2 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Transfer için karar mercihi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimidir. Mert'in şuanki düşüncesi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi. O tamamen futboluna ve kulübe odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Transferiyle alakalı tüm kararı Fenerbahçe yönetimine bırakmıştır. Çünkü Fenerbahçe'ye transfer olurken büyük özveride bulunan başkan Ali Koç'tu" ifadelerini kullandı.
2 GOL VE 9 ASİST ÜRETTİ
Fenerbahçe'de bu sezon performansını yükselten ve formayı kapan Mert Hakan Yandaş, 32 müsabakada forma giydi. Tecrübeli orta saha rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına da 9 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 sarı kart gördü.
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