Edirne’de feci kaza: Minibüs içindeki yolcularla ters döndü
Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ve minibüs çarpıştı. İçinde yolcuların olduğu minibüs takla atarak yola devrildi.
Kaza, Keşan ile Beyendik Beldesi arasında kalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyendik’ten Keşan istikametine doğru seyreden M.U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen Ş.Ç. yönetimindeki minibüse sol arka kısmından çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına çıktı. Dengesi kaybolan minibüs ise içindeki yolcular ile birlikte yolda ters döndü.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolu kısmen trafiğe kapattı.
Minibüs içindeki yolcular kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, kendi imkânları ile devrilen araçtan çıkmayı başardı. 1 kişi hafif yaralanırken, 9 kişi de bölgeye gelen ambulanslar ile tedbir amaçlı Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yolda ters dönerek devrilen minibüs ise daha sonra kepçe yardımı ile çevrildi ve çekici yardımı ile yediemin otoparkına götürüldü.
Kaza haberini alan Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, kızının kaza yaptığı haberini alır almaz kaza yerine giden Nuran Uslu’nun yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Video Haberler
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
- MHP'liler bir CHP'liye saldırdı!
- 1919 genç zeybek oynayıp Atatürk'ün siluetini oluşturdu
- Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı
- 'Son kayıp bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz'
- Bolu'da mayıs ayında kar yağdı
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Feci kaza: Otoyoldan geçince otomobil çarpan kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- Muhalefete bir kumpas hazırlanıyor
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması