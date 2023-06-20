Çin ve Katar arasında dev LNG anlaşması

Katar bir yıl içerisinde ikinci kez Çinli bir kamu şirketiyle büyük bir doğalgaz tedarik anlaşması imzaladı.

Reuters
Yayınlanma: 20.06.2023 - 13:29
Çin ve Katar arasında dev LNG anlaşması
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Katar ve Çin arasında ikinci büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik anlaşması imzalandı.

Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ve QatarEnergy'nin imzaladığı 27 yıllık anlaşma kapsamında Çin Katar'dan yılda 4 milyon metrik ton LNG satın alacak.

QatarEnergy'nin başkanı ve CEO'su Saad al-Kaabi'nin açıklamasına göre, Çinli şirket Katar'ın North Field East (NFE) doğalgaz sahası genişletme projesinde de hisse sahibi olacak.

TESİSİN YILLIK KAPASİTESİ 8 MİLYON TON

Söz konusu hisse, sahadan çıkan doğalgazın sıvılaştırıldığı bir tesisin yüzde 5'ine tekabül ediyor. Tesisin yıllık kapasitesi 8 milyon ton büyüklüğünde.

QatarEnergy geçen yılın Kasım ayında Çin'in Sinopec şirketiyle de yılda 4 milyon tonu kapsayacak şekilde anlaşmıştı. Sinopec de aynı şekilde 8 milyon ton kapasiteye sahip bir tesisin yüzde 5'ine denk gelecek pay satın almıştı.

İlk kez Financial Times'da yer alan anlaşma ile QatarEnergy Asyalı bir alıcıya saha genişletme projesinden LNG satışı gerçekleştirmek üzere üçüncü anlaşmasını imzalamış olacak.



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