Çin’de banka protestosu: Parasını çekemeyenler protesto başlattı

Çin’in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen Çin vatandaşları bankanın önünde protesto gerçekleştirdi.

İHA
12 Temmuz 2022 Salı, 00:00
Çin’de banka protestosu: Parasını çekemeyenler protesto başlattı
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Çin’in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen yüzlerce kişi, hesaplarının sıfırlandığını fark edince Çin Halk Bankası’nın Zhengzhou şubesine akın etti.

Ellerinde "Birikimlerimizi istiyoruz" yazılı pankartlarla bankayı protesto eden göstericiler ve güvenlik görevlileri ve arasında arbede çıktı. Polis, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtirken, gösteriye 3 binden fazla kişinin katılığı iddia edildi.

18 NİSANDA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz 18 Nisan’da bankalarda bulunan milyonlarca dolarlık mevduat donduruldu ve bankalar müşterilere bunun iç sistemlerdeki bir yenileme sonucu olduğunu söyledi. Ancak banka müşterileri, o zamandan beri bankalardan kendilerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaya göre Henan Yeni Varlık Grubunundan bazı kişilerin bankaların çevrimiçi ticaret sistemlerine eriştiğini ve bunları manipüle ettikleri belirlendi. Yaşanan bu durumun ardından bir dizi şüphelinin tutuklandığı açıkladı.

Protestoların hedefindeki Henan bankasının, Nisan ayında milyonlarca dolarlık mevduatı, banka sistemlerinde yenileme yapıldığı gerekçesiyle dondurduğu belirtiliyor.

 


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