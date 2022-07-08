Dolar ve enflasyonda yükseliş beklentisi: Merkez Bankası'nın anketi korkunç beklentiyi açıkladı

08 Temmuz 2022 Cuma, 11:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi arttı. Bu beklenti önceki anket döneminde yüzde 64.59 iken, bu anket döneminde yüzde 69.94'e yükseldi.

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