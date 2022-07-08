Dolar ve enflasyonda yükseliş beklentisi: Merkez Bankası'nın anketi korkunç beklentiyi açıkladı

Abone Ol google-news

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 64,59'dan yüzde 69,94'e çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 18,99 seviyesinde oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 11:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi arttı. Bu beklenti önceki anket döneminde yüzde 64.59 iken, bu anket döneminde yüzde 69.94'e yükseldi.

Haberin devamı...

dolar döviz Döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkez bankası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler