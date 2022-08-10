Çin'de elektrikli araç satışında rekor bekleniyor

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

Çin Binek Otomobil Derneği (PCA) 2022 yılı için elektrikli araç satış tahminini 5,5 milyondan 6 milyona revize etti.

PCA verilerine göre Temmuz'da elektrikli araç satışı ikiye katlayarak 486 bin oldu ve yeni otomobil pazarının yüzde 26,7'sini oluşturdu. Toplam satışlar ise yıllık bazda yüzde 20 artarak 1,84 milyona ulaştı.

Elektrikli araç satışları geçen sene 2,99 milyon olmuştu. PCA açıklamasında 6 milyonluk beklentinin de 'görece temkinli' bir tahmin olduğunu, son çeyrekte satışların daha da artabileceğini ifade etti.

Elektrikli araç satışlarına Tesla ve BYD öncülük ederken küçük start-up'lara olan talep de temiz enerjiye geçişin artmasıyla yükseldi.