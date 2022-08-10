Çin'de elektrikli araç satışında rekor bekleniyor
Çin Binek Otomobil Derneği (PCA) 2022 yılı için elektrikli araç satış tahminini 5,5 milyondan 6 milyona revize etti. Çin'de satışların artan taleple bu yıl yeni rekor kırması bekleniyor.
Çin Binek Otomobil Derneği (PCA) 2022 yılı için elektrikli araç satış tahminini 5,5 milyondan 6 milyona revize etti.
PCA verilerine göre Temmuz'da elektrikli araç satışı ikiye katlayarak 486 bin oldu ve yeni otomobil pazarının yüzde 26,7'sini oluşturdu. Toplam satışlar ise yıllık bazda yüzde 20 artarak 1,84 milyona ulaştı.
Elektrikli araç satışları geçen sene 2,99 milyon olmuştu. PCA açıklamasında 6 milyonluk beklentinin de 'görece temkinli' bir tahmin olduğunu, son çeyrekte satışların daha da artabileceğini ifade etti.
Elektrikli araç satışlarına Tesla ve BYD öncülük ederken küçük start-up'lara olan talep de temiz enerjiye geçişin artmasıyla yükseldi.
Video Haberler
- Sefo konserinde kavga: Alan 'boks ringine' döndü
- Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet çöp çıktı
- Komşusunu yere yatırıp dakikalarca darbetti!
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- 'Önceden hazırlanan bir kumpas'
- Gebze'de hareketli dakikalar
- Direğe çarpan otomobilde sıkıştı, itfaiyeciler kurtardı
- Halk otobüsünün açılan kapağı yayaya çarptı
- Köprüden atladığı anlar kameraya yansıdı
- Ölümden kıl payı döndüler! Son anda yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Motorine indirim geliyor
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- '11 parti ile görüştüm...'
- Muhammed Nahya'dan Melih Gökçek'i kızdıracak video
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- İki sevgilinin ölümünde yeni ayrıntılar ortaya çıktı