Çin'de haziranda yıllık bazda ihracat arttı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:04

Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, haziranda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.9 artışla 331.3 milyar dolara, ithalat yüzde 1 artışla 233.3 milyar dolara çıktı.

İhracat artışı, mayıstaki yüzde 16,9'luk artışın ardından beklentilerin üzerinde yükselirken, ithalat artışı, mayıstaki yüzde 4.1'lik artışın altında performans gösterdi.

Haziranda 97.94 milyar dolar dış ticaret fazlası kaydedildi.

ENDİŞELER GÜNDEMDE

İthalattaki artış ivmesinin sürdürülememesi, Çin ekonomisinin Covid-19 salgınlarının ekonomiye olumsuz etkilerini atlatıp atlatamadığına dair endişeleri gündeme getirdi.

Çin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgınlar nisanda, başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, büyük nüfusu barındıran ve kritik iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerde uygulanan kapanma tedbirleri ve kısıtlamaların ekonomideki olumsuz etkisi hissedilmişti.

İhracat nisanda yüzde 3.9 artış ile Covid-19 salgının etkilerinin hissedildiği Haziran 2020'en beri en düşük yıllık artış hızını kaydetmişti.