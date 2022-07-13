Moody’s’ten Türk bankacılık sektörü için çarpıcı değerlendirme
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, BDDK’nin TL kredi kısıtlamasının bankacılık sektörünün kredi notu için negatif olduğunu açıkladı.
Moody’s Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getirilen düzenlemenin bankacılık sektörünün kredi notu için negatif olduğunu bildirdi.
Bloomberg HT'nin haberine göre, kurum konuya ilişkin raporunda geçen ay yapılan düzenlemenin bankaların kredi kalitesine zarar vereceğini ve yatırımcı güvenini düşüreceğini bildirdi.
"TL’DEKİ DEĞER KAYBININ TEMEL NEDENİ..."
Şirketlerin refinansman riskinin arttığına işaret edilen raporda bankacılık sektörünün varlık kalitesinde baskıya yol açabileceği ifade edildi.
Açıklamada “Yetkililer kur üzerindeki baskıyı hafifletmek için çeşitli önlemleri devreye alıyor ancak bu önlemlerin etkileri azalıyor ve TL’deki değer kaybının temel nedeni olan ‘ortodoks olmayan politikalara’ yanıt vermiyor” ifadesi kullanıldı.
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