Çin'de hizmet sektöründe daralma sinyali
Çin'de hizmet sektörü genişlemeden daralmaya doğru keskin bir düşüş yaşadı. Caixin hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), 55,0 seviyesinden 49,3'e geriledi.
Pekin'in Covid-19'un yayılmasını engelleme çabaları hizmet faaliyetini olumsuz etkiledi.
Caixin Media ve S&P Global tarafından hesaplanan Caixin hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), 55,0 seviyesinden 49,3'e geriledi. Böylece, önceki üç ayda görülen genişleme sona erdi ve yeniden eşik değer olan 50 puanın altına gelindi.
Ankete katılan hizmet sağlayıcılar, şirketlerin Mayıs ayından bu yana görülen en hızlı işten çıkarmayı bildirdi.
Caixin kıdemli ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "Cari pandemi durumu çok ağır ve karmaşık. COVID kontrollerinin ekonomiye negatif etkisi hala devam ediyor. Politima uygulamasında istihdamın desteklenmesine, sübvansiyonlar verilmesine ve talebin artırılmasına odaklanılmalı" dedi.
Geçen hafta hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan NBS imalat dışı endeksi de 52,6 seviyesinden 50,6 seviyesine doğru bir düşüş göstermişti.
Eylül sonunda 48,1 seviyesinde açıklanan imalat sektörü PMI verisini de içine alan Caixin bileşik endeksi 53,0 seviyesinden 48,5 seviyesine indi.
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