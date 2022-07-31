Çin'de imalat göstergesinde beklenmedik gerileme

31 Temmuz 2022 Pazar, 10:16

Karantina önlemlerinin yeniden gündeme gelmesi Çin'de resmi imalat göstergesinde gerileme yaşanmasına neden oldu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, resmi imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) temmuz'da 49 seviyesine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi endeksin 50.3 değerini alması yönündeydi. Haziran ayında endeks 50.2 olmuştu.

İnşaat ve hizmet sektörlerini kapsayan resmi imalat dışı PMI ise aynı dönemde 53.8 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti 53.9 olarak belirlenmişti. Haziran ayında ise imalat dışı PMI 54.7 seviyesine ulaşmıştı.

Endekste 50'nin altı değerler daralmaya, üstü ise büyümeye işaret ediyor.

Dünyanın ilk Covid-19 karantinasının yaşandığı Çin’in Vuhan şehrinin dış bölgelerinde kapanma kararı alınmıştı. 2020'den bu yana ilk kez böyle bir önlem alınması, ülkenin pandemi sonrası normalleşmeden ne kadar uzak olduğunu vurgulamıştı.