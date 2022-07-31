AKP'li Hamza Dağ EYT için tarih verdi

31 Temmuz 2022 Pazar, 09:48

AKP Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, Habertürk'te katıldığı bir canlı yayın programında EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dağ, "EYT konusu ilk kez konuştuğumuz bir şey değil. 3600'ü 2018 yılında yapacağımızın sözünü vermiştik. KYK da aynı şekilde. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz. TOGG'u Kılıçdaroğlu istediği için harekete geçirmedik herhalde. EYT konusunda bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek" dedi.

"ENFLASYON EYLÜL AYINDAN İTİBAREN DÜŞECEK"

Öte yandan enflasyonun düşeceği tarih için eylül ayını işaret eden Dağ, "Seçime yönelik bir durumun ötesinde ekonomik veriler noktasında baktığımızda Eylül ayından itibaren enflasyonda bir düşüş olacağını düşünüyoruz. Baz etkisinden dolayı bir durulma olacak" dedi.