Çin'de otomobil satışları yüzde 29.7 arttı

12 Ağustos 2022 Cuma, 07:00

Çin'de otomotiv satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.7 artışla 2.42 milyona yükselerek, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ve hükümet teşviklerinin desteğiyle haziranda başlayan toparlanmasını sürdürdü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, Çin'de yılın ilk yedi ayındaki satışlar ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2 düşük gerçekleşti.