Çin'de otomobil satışları yüzde 29.7 arttı
Çin'de otomotiv satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.7 arttı.
Çin'de otomotiv satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.7 artışla 2.42 milyona yükselerek, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ve hükümet teşviklerinin desteğiyle haziranda başlayan toparlanmasını sürdürdü.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, Çin'de yılın ilk yedi ayındaki satışlar ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2 düşük gerçekleşti.
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