Çin'de üretici fiyatlarında soğuma sinyali
Çin'de üretici fiyatları, katı koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle çelik, alüminyum ve diğer başlıca metallere olan talebin zayıf kalmasıyla mayısta 14 ayın dip seviyesine geriledi.
Çin'deki üretici fiyatları mayıs ayında dünya genelinde hızlanan üretici ve tüketici enflasyonuna ters bir eğilim gösterdi.
Açıklanan resmi verilere göre, üretici fiyat endeksi Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 yükseldi.
Üretici fiyatlarındaki artış nisan'daki yüzde 8 seviyesine göre yavaşlarken, mart 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
Tüketici fiyat endeksi mayısta yıllık yüzde 2.1 yükselerek nisan ile aynı değeri aldı. Reuters anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyatlarının yüzde 2.2 artacağını tahmin ediyorlardı.
Çoğu başlıca ekonomide on yılların zirvesini gören enflasyonun Çin'de gerilemesi, ülkedeki katı koronavirüs kısıtlamalarının son aylarda üretim ve perakende faaliyetlerinde düşüşe neden olduğunu ve talebin daraldığını gösterdi.
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