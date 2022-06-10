Çekmeköylüler parklarına sahip çıkmak için belediyeye gitti: ‘Asla vazgeçmeyeceğiz’

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin yıkmakta ısrar ettiği çocuk parkında yurttaşlar tepki göstermeye devam ediyor. Yaklaşık 2 haftadır eylemlerini sürdüren yurttaşlar salı günü iş makinelerinin parka girmesiyle birlikte parkta nöbet tutmaya başladı. Dün de taleplerini iletebilmek adına Çekmeköy Belediyesi önüne giden yurttaşlar, “Çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kanunların bize verdiği hakları kullanmak koşuluyla her türlü yola başvurarak bu oyunu bozacağız” dedi.

Yurttaşların tüm itirazlarına karşın dün iş makinaları çalışmaya devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Komisyonu parkta fotoğraf çekmek istedi ancak, polisin İBB yetkililerini içeri almadığı iddia edildi.

Parkın önünde nöbet devam ederken diğer grup ise Çekmeköy Belediyesi’ne gitti. Belediyenin önüne giden yurttaşlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen açıklamada, “Biz arkamıza kanunları alarak hukukun üstünlüğüne de güvenerek, buradaki hukuksuzluğa göz yummayacağız. Salı günü parkımızın kapılarını kapattılar. Yapılan konuşmalar ve direniş sonrasında ise kapıları açtılar ve perşembe gününe kadar kapıların açık kalacağına dair bize söz verdiler. Biz de sözlerine inandık ama gözümüzün içine baka baka yalan söylemişler bize ancak sabahın beş buçuğunda iş makinalarının gürültüsüyle uyandık. O kadar korktular ki sabahın karanlığında yangından mal kaçırır gibi iş yapmaya çalıştılar” denildi.

"YEŞİLE DÜŞMAN ZİHNİYET BAŞARAMAYACAK"

Açıklamada öne çıkan bir diğer bölüm ise şöyle:

“Bizi kandıramadılar, bu yoldaki çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz kanunların bize verdiği hakları kullanmak koşuluyla her türlü yola başvurarak bu oyunu bozacağız. Bu yeşile düşman zihniyet bu kez başaramayacak. Parkımızı vermeyeceğiz ve bozdukları yerleri yeniden yapacaklar usulsüz işlemlerinin de bedelini hukuki olarak ayrıca ödeyecekler. Yetkilileri de bu büyük yanlıştan dönmeleri için uyarıyoruz. Parkımıza dokunmayın” Belediyenin önünde yapılan açıklamanın ardından konu belediye meclis gündemine taşındı.

BARİYER GETİRİLDİ

Belediyenin önündeki basın açıklamasının ardından görevli zabıta ekipleri parkın olduğu bölgeyi bariyerlerle kapattı. Zaman zaman ekipler ve yurttaş arasında tartışma çıktı.