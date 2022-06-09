Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balık tutmak için gölete giren bir kişi boğuldu.
Olay, Siverek İlçesi Üzümcük kırsal mahallesinde meydana geldi. Balık tutmak için ittiği gölette suya giren Mehmet İrem (32) kısa süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren aramaları sonucu İrem'in balık ağına sarılı cansız bedeni göletten çıkarıldı.
Olay yerinde bekleyen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. İncelemenin ardından İrem'in cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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