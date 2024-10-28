Çin'deki ekonomik zorluklar sürüyor: Global markalar strateji değiştiriyor!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:08

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:08

Pekin'in ekonomik toparlanma çabalarına rağmen, Çin hala gerileme sürecinde ve bu durum dünya genelindeki birçok şirketi fiyat ve maliyetleri düşürmeye yönlendiriyor. Hermes, L'Oreal, Coca-Cola, United Airlines, Unilever ve Mercedes gibi büyük markalar, Çinli tüketicilerin yüksek genç işsizlik ve devam eden emlak krizi nedeniyle harcamalarını azalttığını belirtiyor.

GIDA ŞİRKETLERİ MECBURİ İNDİRİME GİDİYOR

Bazı şirketler, bu olumsuz duruma yanıt olarak stratejilerini değiştirmeye başladı. Fransız karbon grafit üreticisi Mersen rekabet edemediği için bir fabrikasını kapatma kararı aldığını açıkladı. Diğer yandan, Danone ve Nestle gibi uluslararası gıda şirketleri fiyat indirimlerine gidiyor veya çevrimiçi satış hacimlerini artırma çabalarını yoğunlaştırıyor.

“EKONOMİ YÜKSELİŞE GEÇMİYOR”

Coca-Cola CEO'su James Quincey, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Çin'deki zorlu iş ortamının devam ettiğini vurguladı ve “Ekonomi bir türlü yükselişe geçmiyor” dedi. Çin hükümeti daha fazla yardım taahhüdünde bulunsa da, yatırımcılar bu çabaların 18,6 trilyon dolarlık ekonomiyi canlandıracağına dair ikna olmuş değil. Ancak bazı şirketler, gerilemeye rağmen yatırımlarına devam ediyor. Birkin çanta üreticisi Hermes, düşük müşteri trafiğini yüksek sepet değerleri ile dengelemeye çalışıyor. Şirket geçtiğimiz hafta Shenzhen'de bir mağaza açarken aralık ayında Shenyang'da ve gelecek yıl Pekin'de yeni mağazalar açmayı planlıyor.

UÇUŞ SAYILARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Öte yandan, United Airlines CEO'su Scott Kirby, şirketin Çin uçuşlarının sayısının düştüğünü belirterek, “Eskiden günde yaklaşık 10 uçuş yapardık; o günler geride kaldı,” dedi. Şirket, şu an için Los Angeles'tan Şanghay'a günde en fazla üç uçuş gerçekleştiriyor.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER SÜRECEK

Üçüncü çeyrek kazanç sezonu birçok şirket yöneticisinin Çin'deki zorlu iş ortamını tanımlamasına sahne oldu. Lüks moda markası Ermenegildo Zegna'nın CEO'su, Çin'deki ekonomik belirsizliklerin en az 2025 başlarına kadar devam edeceğini öngördüğünü söyledi. LVMH ise Çin'deki tüketici güveninin tüm zamanların en düşük seviyesine düştüğünü bildirdi.