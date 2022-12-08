Çin'deki Samsung çip fabrikası 2022 yılında üretim değerini aşıyor

08 Aralık 2022 Perşembe, 20:37

Samsung Çin Yarıiletkenler Başkan Yardımcısı Junghyun Seo, yaptığı açıklamada, geçen üç yılda Xi'an'daki fabrikanın üretime hiç ara vermediğini söyledi.

"KISA VADELİ BAZI SIKINTILAR VAR"

Seo, yerel hükümetin yardımı ile şirketin, lojistik ve hammadde tedarikindeki zorlukların üstesinden gelerek üretimi güvence altına aldığını sözlerine ekledi.

Seo, "Bazı kısa vadeli sıkıntılar bulunuyor, ancak uzun vadede Çin pazarı ve Çin ekonomisi hakkında daima iyimseriz" dedi. Yarıiletken fabrikası 2012 yılında Xi'an'ın Yüksek Teknoloji Bölgesi'nde kuruldu ve projenin ilk aşaması, toplam 13,7 milyar dolarlık yatırımla 2014 yılında üretime başladı.

Fabrikanın ikinci aşaması ise 13,3 milyar dolar yatırımla Ekim 2021'de tam üretime geçti. Seo, "Şirket Çin'de gelişmeye devam edecek ve Çin pazarı ve Çin'in ekonomik beklentileri konusunda olumlu olmayı sürdürüyor" dedi.