Çin'den ABD'ye sert mesaj: Tüm gümrük vergilerini kaldırın!

Çin, ticaret ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması için ABD’ye önemli bir çağrıda bulundu. Pekin yönetimi, tek taraflı uygulamalardan vazgeçilmesini istiyor. Taraflar arasında karşılıklı adımların atılıp atılmayacağı ise merak konusu.

Çin'den ABD'ye sert mesaj: Tüm gümrük vergilerini kaldırın!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:39

Çin, ABD'nin uygulamakta olduğu tüm 'tek taraflı' gümrük tarifelerini kaldırması yönünde çağrıda bulundu. Pekin, ABD yönetiminin çeşitli zamanlarda angajmana açık olduğunu öne süren açıklamalarına rağmen, Washington ile herhangi bir ticaret görüşmesi gerçekleştirmediğini belirtti.

TRUMP ANLAŞMA YAPILABİLECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez ABD ile Çin arasında bir anlaşma yapılabileceğini ifade etmiş, ayrıca çarşamba günü iki ülkenin "doğrudan temas" kurduğunu dile getirmişti.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Trump’ın 'karşılıklı' olarak tanımladığı gümrük tarifelerinin ABD'nin Çin ile yaşadığı adaletsiz ticaret dengesizliğini gidermeyi hedeflediğini hatırlattı. He Yadong, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin ticaretle ilgili sorunları çözme konusunda gerçekten istekli olması halinde Çin'e karşı yürürlükteki tüm 'tek taraflı tarife önlemlerini' kaldırması gerektiğini vurguladı.

He ayrıca, ABD’yi hem uluslararası toplumun hem de yerel çevrelerin 'rasyonel seslerini' dikkate almaya davet etti.


Etiketler: #ABD #Çin #ticaret #Donald Trump

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