Çin'den gelen olumsuz veriler kriptoda düşüşe neden oldu

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:49

Hafta sonu toparlanma çabasıyla 30 bin dolar üstüne çıkan Bitcoin Çin'den gelen olumsuz veriler sonrasında risk iştahında görülen düşüşle tekrar 30 bin doların altına geriledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, en büyük pazar payına sahip kripto para Bitcoin'de yüzde 5'i aşan değer kaybı görüldü. Ether ve Avalanche’ın da aralarında bulunduğu diğer varlıklar da değer kaybetti.

S&P 500 vadelileri Çin’den gelen verilerin ekonomik daralmaya işaret etmesiyle düşüşe geçti.

KRİPTO VARLIK PİYASALARI DAHA SAKİN

Geçen hafta Terra sabit coinin çökmesinin neden olduğu karmaşayla karşılaştırıldığında kripto varlık piyasaları daha sakin bir seyir izliyor. Bitcoin, perşembe günü algoritma destekli TerraUSD sabit coinin çökerek kendisini destekleyen tüm sistemi kargaşaya sürüklemesi sonrası 25 bin 425 dolara kadar gerilemişti.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, pazar günü Twitter’dan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Büyük bir projenin hızla çöküşünün tüm endüstriye yolladığı şok dalgalarına şahit olduk ama piyasanın son düşüşünde görülemeyen yeni bir direnci de bulduk” ifadelerini kullandı.

Panter Capital Dijital Varlıklar'ın başında bulunan Paul Veradittakit mevcut durumla daha önce yaşanan ve “Kripto Kışı” olarak adlandırılan düşüşler arasındaki farklardan birinin piyasaya dahil olan kurumlar olduğunu ve görülen desteğin buradan kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekti. Veradittakit, “2018 yılına oranla daha fazla kurumsal kripto yatırımcısı var ve onlar bu durumu bir alış fırsatı olarak görüyor” dedi.