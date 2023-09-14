Çin'den yeni zorunlu karşılık hamlesi
Çin zorunlu karşılık oranını bu yıl ikinci kez düşürdü.
Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranlarını düşürdü.
Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranının 15 Eylül'den itibaren 25 baz puan azaltılacağı bildirildi.
Açıklamada, kararın, "ekonomik toparlanmanın temelini güçlendirmeyi ve piyasaya yeterli nakit sağlamayı amaçladığı" kaydedildi.
Kararın ardından finans kuruluşlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalaması yüzde 7,4'e düşecek.
Piyasaya daha fazla likidite sağlamayı ve kredi piyasasını rahatlatmayı hedefleyen kararın, yaklaşık 500 milyar yuan (yaklaşık 68,7 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakacağı tahmin ediliyor.
EN SON MARTTA FAIZ İNDİRMİŞTİ
Çin Merkez Bankası, en son 17 Mart'ta, zorunlu karşılık oranlarında 25 baz puan indirime gitmişti.
Banka, 1 Eylül'de bankaların ve finans kuruluşlarının rezerv olarak tutması zorunlu döviz mevduatı oranının 15 Eylül'den itibaren yüzde 6'dan yüzde 4'e çekileceğini duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Büyük ödülü kazanmıştı: Parayla ne yapacağını açıkladı
- Cübbeli ile Erdoğan arasında 'İmam Hatip' tartışması
- Eski emniyet müdürlerine hakları iade edildi!
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- 'Gök gürültülü' sağanak yağış geliyor!
- AP'den Türkiye'ye kötü haber
- Yılmaz Güney'in ailesinden Farah Zeynep Abdullah'a cevap
- 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'
- Her gün 1 avuç: Bütün sindirim sistemi sorunlarına son