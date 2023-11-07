Çin'in döviz rezervleri geriledi

Çin'in döviz rezerv varlıklarının ekim sonunda geçen aya göre yaklaşık 14 milyar dolar azalarak 3 trilyon 101 milyar dolara düştüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:01
Çin'in döviz rezervleri geriledi
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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, eylül sonunda 3 trilyon 115 milyar dolar olan döviz rezervlerinin ekimde 3 trilyon 101 milyar dolara gerilediği belirtildi.

Azalmanın, döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı tespitine yer verilen açıklamada, ekimde küresel makroekonomik verilerin, büyük ekonomilerin makroekonomik verileri ile para politikası beklentilerinin yanı sıra jeopolitik faktörlerin etkisiyle ABD doları endeksinde artış, küresel mali varlıkların değerinde ise azalma görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çin ekonomisinin toparlanma ivmesinin sürdüğü ve sağlam temellerini koruduğu belirtilerek, döviz rezervlerinin genel istikrarını sürdürmesinin beklendiğinin altı çizildi.


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