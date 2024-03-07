Çin'in ihracatı ve ithalatı beklentilerin üzerinde arttı

Çin'in ihracat ve ithalatı 2023'teki düşüşün ardından yeni yıla beklentilerin üzerinde artışla başladı.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 13:50
Çin'in ihracatı ve ithalatı beklentilerin üzerinde arttı
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Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Ocak-Şubat 2024 döneminde ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artışla 528 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 3,5 yükselişle 402,9 milyar dolara ulaştı. Ülkenin yılın ilk iki ayındaki dış ticaret fazlası ise 125,1 milyar dolar oldu.

İhracattaki artış, Çinli finansal veri sağlayıcısı Wind'in yüzde 3,9'luk tahmininin üzerine çıkarken, ithalattaki yükseliş de yüzde 0,7 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

TEKNOLOJİDEKİ TOPARLANMA OLUMLU YANSIDI

Öte yandan teknoloji ürünleri ihracatında küresel düzeyde görülen toparlanma, ihracatı büyük ölçüde bu sektöre dayalı olan Almanya, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerin yanı sıra Çin'e de olumlu yansıdı.

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin'de Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmada sıkıntıların yaşandığı 2023'te ihracat ve ithalatta düşüş kaydedilmişti. İhracat, yıllık bazda yüzde 4,6, ithalat ise yüzde 5,5 azalmıştı.


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