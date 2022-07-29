Çinli otomobil şirketi Chery üç SUV modelini Türkiye'ye getiriyor
Çinli otomobil şirketi Chery, Türkiye'ye üç SUV modelini getirecek.
Çinli otomobil şirketi üç SUV modelini Türkiye'ye getiriyor.
Yapılan açıklamaya göre, numune araçlar önümüzdeki ay getirilecek.
Şirket, Ocak-Haziran 2022 döneminde yüzde 24.9 yıllık artışla 148 bin araç ihraç etti.
KÜRESEL PİYASAYA SÜRÜLDÜ
Şirket, sedan, SUV ve yeni enerji modellerini küresel piyasaya sürerken, Şili'de de yılın ilk yarısında kümülatif satışların yüzde 6,7'sini kapsayan bir performans sergiledi.
Şirket, Ağustos 2021'de Güney Afrika pazarına da girmişti. Öte yandan şirket, uluslararası pazarlar için ürün kategorilerini de genişletecek.
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