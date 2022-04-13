Çinli şirket, Türk firmalarını dolandırdı
Metal fiyatlarındaki artış dolandırıcılığın da önünü aştı. Çinli bir firma, piyasa fiyatının altında metal satma vaadiyle 3 Türk şirketini dolandırdı. 10’dan fazla Türk şirketi de Çinli şirket için araştırma talebinde bulundu.
Dünya genelinde artan metal fiyatlarındaki yaşanan hızlı yükseliş, dolandırıcılığın da önünü açtı.
Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Çinli bir firma, piyasanın altında fiyat vaadiyle Türk firmalarını dolandırdı. Dolandırıcılık ise Türkiye’nin Çin Büyükelçiliği’nin uyarısıyla Türk şirketlerine duyuruldu. Türkiye’nin Pekin’deki Ticaret Müşavirliği’nin Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne yolladığı uyarı yazısında pandemi ile birlikte artan metal fiyatları nedeniyle bazı Türk şirketlerinin dolandırılarak zarara uğradığı belirtildi. Yazıda özellikle pandemi sonrası dönemde küresel hammadde/ara mamul fiyatlarının çok fazla arttığı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) çinko, bakır, alüminyum, demir gibi hammadde/ara mamullerin dünyada en büyük tüketicisi olduğu belirtildi.
AVANS VE PEŞİN ÖDEME ALDI
Açıklamada Çin’deki piyasa ve ihracat fiyatlarının da dünya fiyatlarına paralel seyrettiği, bununla birlikte, son dönemde birçok Türk firmasının da söz konusu hammadde/ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyat taahhüdü ile Çinli firmalara yapılan peşin ödeme veya büyük ölçekli avans ödemesi yaptığı vurgulandı. Türk firmalarının ödeme yapmalarına rağmen ürün alamadığı ve dolandırıldığı ortaya çıktı. TİM’den yapılan açıklamada “Firmalarımızın birçok defa Pekin Müşavirliği’nce ve Ticaret Bakanlığı aracılığıyla uyarılmış olmasına rağmen dolandırıcılık vakalarının devam ettiği gözlemlendi” denildi. İhracatçı birliklerine gönderilen yazıda dolandırıcılığı yapan firmanın “Inner Mongolia Junsai Chemicals Co. Ltd.” isimli bir Çinli firmanın olduğu belirtildi.
10'DAN FAZLA TÜRK ŞİRKETİ TALEPTE BULUNDU
Çinli Inner Mongolia Junsai Chemicals’ın dolandırdığı Türk şirketi sayısı ise şimdilik 3. Edindiğim bilgilere göre ise dolandırılan miktar ise milyonlarca dolarla ifade ediliyor. Pekin Müşavirliği, dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak Çin’in ilgili Ticaret Odası’na da olayı bildirmiş durumda. 10’dan fazla Türk şirketi de Pekin Ticaret Müşavirliği’ne e-posta göndererek Çinli hakkında da araştırma talebinde bulunmuş durumda. Her ne kadar resmi olarak açıklamasa da Çinli firma tarafından dolandırılan Türk şirketlerin sayısı önümüzdeki günlerde 10’u aşacak gibi görünüyor. Öte yandan şirketin resmi sitesinde de firma hakkında yapılan tanıtım yazısında düşük fiyatlı ürün tedarik ettiği de vurgulanıyor.
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