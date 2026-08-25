Cumhuriyet Gazetesi Logo
Citi ve JPMorgan altının yönünü çizdi: Yeni fiyat tahminleri belli oldu

Citi ve JPMorgan altının yönünü çizdi: Yeni fiyat tahminleri belli oldu

25.08.2026 11:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Citi ve JPMorgan altının yönünü çizdi: Yeni fiyat tahminleri belli oldu

Citi ve JPMorgan, küresel jeopolitik gerilimler ile Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler doğrultusunda altının ons fiyatı için tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Analistler, düşen reel faizler ve enflasyon verilerinin değerli metaldeki yükseliş ivmesini desteklemeyi sürdüreceğini öngördü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Citi, altının ons fiyatı için 0-3 aylık hedefini 4 bin 800 dolara yükselterek yükselişin devam edebileceğini belirtti. Banka, 6-12 aylık 5 bin dolarlık fiyat hedefini ise korudu.

Citi, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin zamanla azalması, reel faizlerin gerilemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) daha az şahin bir politika izlemesini altın fiyatlarını destekleyecek unsurlar arasında gösterdi.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Banka, mevcut koşulların altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam edebileceğini belirtti. Reel faizlerdeki düşüş ve Fed'in para politikasında daha ılımlı bir çizgiye yönelmesi, değerli metal açısından önemli destek unsurları olarak öne çıkıyor.

JPMORGAN’DAN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

JPMorgan ise Batı Asya'daki belirsizliklerin ve hafta sonu gündeme gelen tarife haberlerinin makro risk primini yüksek tuttuğunu belirtti. Banka, bu hafta açıklanacak çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek mesajların altın fiyatları açısından önemli katalizörler olacağını bildirdi.

JPMorgan, PCE enflasyonunun görece yüksek gelmesini beklerken, piyasaların Fed'in eylül ayında faiz adımı atma ihtimalini tamamen fiyatlamaktan kaçındığını belirtti. Banka, faiz piyasalarının yukarı yönlü enflasyon sürprizlerine veya Jackson Hole'dan gelecek politika mesajlarındaki değişime karşı duyarlı kalabileceğini ifade etti.

ALTIN İÇİN 4 BİN 500-5 BİN DOLAR ARALIĞI

JPMorgan, altının kısa vadede 4 bin 500-5 bin dolar aralığında işlem görmesini bekliyor. Banka, güçlü bir enflasyon verisinin altın fiyatında 200 günlük hareketli ortalamanın yeniden test edilmesine yol açabileceğini belirtti.

Daha ılımlı enflasyon verileri ve Jackson Hole'a ilişkin piyasa beklentilerinin ise altının bir hafta içinde 5 bin dolara yaklaşmasını sağlayabileceği aktarıldı.

İlgili Konular: #altın #JPMorgan #ons altın #büyüme tahmini

İlgili Haberler

ABD'den 'ya biz ya onlar' dayatması: İran'la ticaret yapan ülkelere finansal abluka resti
ABD'den 'ya biz ya onlar' dayatması: İran'la ticaret yapan ülkelere finansal abluka resti ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın tüm ekonomik kaynaklarını hedef alan kapsamlı bir "ekonomik dışlama" operasyonu başlattıklarını belirterek Tahran ile iş yapmayı sürdüren ülkelere ikincil yaptırım uyarısında bulundu. Operasyon kapsamında 60'tan fazla kişi, kuruluş ve gemiye yaptırım uygulanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karara destek verdi.
Bitcoin 80 bin doları yıktı geçti: Kriptoda 4 milyar dolarlık 'ters köşe'
Bitcoin 80 bin doları yıktı geçti: Kriptoda 4 milyar dolarlık 'ters köşe' Bitcoin'in yeniden 80 bin dolar eşiğini aşmasıyla kripto para piyasalarında son dönemin en sert yükseliş dalgası yaşandı. Fiyatlardaki hızlı tırmanış nedeniyle vadeli işlemlerde düşüş yönlü pozisyon alan yatırımcıların 4 milyar dolarlık işlemi kısa sürede tasfiye oldu.
Alman otomotiv devi Porsche'den satış kararı: MHP elden çıkarılıyor
Alman otomotiv devi Porsche'den satış kararı: MHP elden çıkarılıyor Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, danışmanlık şirketi MHP'nin (MHP Management- und IT-Beratung GmbH) tamamını Hindistan merkezli Tata Consultancy Services'e satmak üzere sözleşme imzaladı. Şirket bu adımla ana faaliyet alanlarına odaklanmayı hedeflerken, taraflar yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarında uzun vadeli stratejik işbirliği konusunda da anlaştı.