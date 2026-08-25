Citi ve JPMorgan altının yönünü çizdi: Yeni fiyat tahminleri belli oldu

Citi, altının ons fiyatı için 0-3 aylık hedefini 4 bin 800 dolara yükselterek yükselişin devam edebileceğini belirtti. Banka, 6-12 aylık 5 bin dolarlık fiyat hedefini ise korudu.

Citi, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin zamanla azalması, reel faizlerin gerilemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) daha az şahin bir politika izlemesini altın fiyatlarını destekleyecek unsurlar arasında gösterdi.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Banka, mevcut koşulların altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam edebileceğini belirtti. Reel faizlerdeki düşüş ve Fed'in para politikasında daha ılımlı bir çizgiye yönelmesi, değerli metal açısından önemli destek unsurları olarak öne çıkıyor.

JPMORGAN’DAN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

JPMorgan ise Batı Asya'daki belirsizliklerin ve hafta sonu gündeme gelen tarife haberlerinin makro risk primini yüksek tuttuğunu belirtti. Banka, bu hafta açıklanacak çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek mesajların altın fiyatları açısından önemli katalizörler olacağını bildirdi.

JPMorgan, PCE enflasyonunun görece yüksek gelmesini beklerken, piyasaların Fed'in eylül ayında faiz adımı atma ihtimalini tamamen fiyatlamaktan kaçındığını belirtti. Banka, faiz piyasalarının yukarı yönlü enflasyon sürprizlerine veya Jackson Hole'dan gelecek politika mesajlarındaki değişime karşı duyarlı kalabileceğini ifade etti.

ALTIN İÇİN 4 BİN 500-5 BİN DOLAR ARALIĞI

JPMorgan, altının kısa vadede 4 bin 500-5 bin dolar aralığında işlem görmesini bekliyor. Banka, güçlü bir enflasyon verisinin altın fiyatında 200 günlük hareketli ortalamanın yeniden test edilmesine yol açabileceğini belirtti.

Daha ılımlı enflasyon verileri ve Jackson Hole'a ilişkin piyasa beklentilerinin ise altının bir hafta içinde 5 bin dolara yaklaşmasını sağlayabileceği aktarıldı.