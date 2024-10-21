Gram altın 3 bin lirayı aştı! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 21 Ekim 2024 altın fiyatları

Gram altın 3 bin 6, çeyrek altın 5 bin 69 TL'den satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 730 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 3 bin lirayı aştı! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 21 Ekim 2024 altın fiyatları
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:21

Altın fiyatları, Ortadoğu’daki gerilimin yükselmesi ve ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla 3 bin lirayı aştı. Güvenli liman görülmesi sebebiyle talep gören altın, haftaya rekor kırmaya devam ederek ile başladı.

Gram altın iç piyasada ilk kez 3 bin TL’yi aşarken çeyrek altın 5 bin 69 TL'den işlem görüyor. Ons altın da 2 bin 730 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Yarım altın satış fiyatı: 10.233,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 20.236,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.392,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 50.745,18 TL


Etiketler: #altın #çeyrek altın #gram altın

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