Gram altın 3 bin lirayı aştı! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 21 Ekim 2024 altın fiyatları
Gram altın 3 bin 6, çeyrek altın 5 bin 69 TL'den satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 730 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Ortadoğu’daki gerilimin yükselmesi ve ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla 3 bin lirayı aştı. Güvenli liman görülmesi sebebiyle talep gören altın, haftaya rekor kırmaya devam ederek ile başladı.
Gram altın iç piyasada ilk kez 3 bin TL’yi aşarken çeyrek altın 5 bin 69 TL'den işlem görüyor. Ons altın da 2 bin 730 dolar seviyesinde bulunuyor.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Yarım altın satış fiyatı: 10.233,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 20.236,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.392,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 50.745,18 TL
Etiketler: #altın #çeyrek altın #gram altın
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