Citi'den dolara karşı sürpriz TL tavsiyesi
Citi stratejistleri, önümüzdeki birkaç ayda sermaye akışı çekeceği görüşüyle 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk Lirası'nda dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi. Bunun yanı sıra Citi Merkez Bankası’nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceği belirtti.
Citi, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.
Aralarında Luis Costa’nın da yer aldığı Citi stratejistleri, “Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır” değerlendirmesinde bulundu.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, yetkililerin aynı zamanda yurt içi para akışını döviz mevduatlarından uzaklaştırmak için kademeli bir çabaya da odaklandığı belirtilerek "Bu tavsiye önündeki riskler arasında TCMB’nin duruşunun daha güvercin bir duruşa doğru ani bir şekilde değiştirilmesi de yer alıyor. Hedef : +yüzde 5, zarar kes -yüzde 2,5” görüşüne yer verdi.
Merkez Bankası’nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceği belirtilerek "Ancak tüketici enflasyonunun Mayıs/Haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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