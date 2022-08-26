Citigroup Rusya operasyonlarını kapatacak

Citigroup daha önce satma kararı aldığı Rusya bireysel bankacılık operasyonunun satışının engellenmesi sonrası bu birimi kapatma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 07:00
Citigroup Rusya operasyonlarını kapatacak
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Wall Street Journal'ın haberine göre Citigroup, Ukrayna işgaliyle birlikte devreye alınan finansal yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki birimini satma çabalarının engellenmesi sonrası Rus bireysel bankacılık birimini kapatacak.

Banka, planladığı uluslararası bireysel bankacılık operasyonlarından çekilme hamlesinin bir parçası olarak Nisan 2021'de Rusya’da bireysel bankacılık tarafından çıkacağını açıklamıştı.


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