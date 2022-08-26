Citigroup Rusya operasyonlarını kapatacak

26 Ağustos 2022 Cuma, 07:00

Wall Street Journal'ın haberine göre Citigroup, Ukrayna işgaliyle birlikte devreye alınan finansal yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki birimini satma çabalarının engellenmesi sonrası Rus bireysel bankacılık birimini kapatacak.

Banka, planladığı uluslararası bireysel bankacılık operasyonlarından çekilme hamlesinin bir parçası olarak Nisan 2021'de Rusya’da bireysel bankacılık tarafından çıkacağını açıklamıştı.