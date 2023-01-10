Hennessey'nin canavarı yenilendi

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:22

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:22

Hennessey, Venom F5 modelinin daha hafif ve pist odaklı versiyonunu piyasaya sürüyor. Çift turbolu 6.6 litrelik 8 silindirli V motoruyla aracın 1817 beygirlik gücünde olduğu açıklandı.

Markanın CEO'su John Hennessey'nin dünyanın en hızlı üretim otomobili olacağı sözünü Hennessey Venom F5, henüz yerine getiremedi.





Ancak bu durum Teksaslı şirketin daha da sert bir versiyon yaratmasına neden oldu. Hennessey'e göre, F5 Venom Revolution normal versiyondan daha fazla pist odaklı, ancak yine de yollarda yasal olarak kullanılabiliyor.

Hennessey Revolution'ın maksimum ulaşabileceği hız henüz açıklanmadı.

Yeni otomobilin mevcut F5'ten daha yavaş olacağı iddia ediliyor. Bunun nedeni, Revolution'ın önemli aerodinamik modifikasyonlar taşıması ve bunların en yüksek bastırma kuvveti oluşturması.

John Hennessey ise daha önce 500 km/sa üzerinde bir azami hız hedeflediğini söylemişti.

Hennessey 2020'de F5'i ilk kez gösterdiğinde, bunu yükseltilmiş arka kanatlı bir pist paketinin takip edeceği sözünü vermişti. Şirket toplam bastırma kuvveti konusunda herhangi bir açıklama yapmamış olsa da Revolution'ın önde ve arkada oldukça büyük difüzörlere sahip olması, birleşik rakamın oldukça iyi olacağını gösteriyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç, normal F5 Venom'a veya geçen yıl duyurulan Roadster versiyonuna göre artmadı. Revolution, diğer F5'lerde olduğu gibi ortaya monte edilmiş aynı 6.6 litrelik çift turboşarjlı V8'i kullanıyor ve motor 8200 rpm'de 1817 beygir güç, 5500 rpm'de de 1193 Nm tork üretiyor. Bu güç arka tekerleklere otomatik tek kavramalı şanzıman aracılığıyla ulaşıyor.

F5 Revolution'ın üretim adedi ise 24 ile sınırlı olacak.