Citroen Jumpy Spacetourer ile taksiye dönüşüyor
Citroen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı taksi dönüşüm projesinde Jumpy Spacetourer modeli ile yerini alıyor.
Citroen'den yapılan açıklamaya göre, geniş iç hacmi ve sessiz motoruyla İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarına konfor katacak Jumpy Spacetourer, engellilere uygun karoseri ve TSE onaylı üstyapılara uygun tasarımı ile 'Geniş ve Lüks Aile Taksisi' kavramını kent hayatına kazandıracak.
İstanbul, işlevsiz hatların kapatılması ve hattaki araç sayısının azaltılması sonucu minibüs/dolmuşları taksiye dönüştürüyor.
Bu proje ile 'Geniş ve Lüks Aile Taksisi' kavramı, İstanbulluların hayatına girmeye hazırlanıyor. Mevcut taksi adedine ek olarak dönüştürülecek araçlarla, taksi probleminin çözümü, taksi adedinin ve engelli erişiminin de artırılması hedefleniyor.
TAKSİYE DÖNÜŞÜM PROJESİ
Citroen, engelli erişimine uygun yapısıyla ön plana çıkan Jumpy Spacetourer ile bu gelişimdeki yerini alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı minibüs/dolmuşların taksiye dönüşüm projesi kapsamında İstanbul halkına hizmet etmek için gün sayan Citroen, Jumpy Spacetourer ile yerini alıyor.
Her iki tarafta yer alan sürgülü kapıları ile esnek bir kullanıma sahip olan Citroen Jumpy Spacetourer, otomatik vitesle de kombine edilen dizel motor sunuyor.
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