Çoğu kişi bilmiyor... Uzmanı en çok kâr getiren altını açıkladı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 15:07

Güncelleme: 12.06.2023 - 15:08

Cumhubaşkanı seçiminin ardından dövizdeki önlemez yükselişle birlikte, altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altın fiyatları yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor.

Sarraflar ise yurttaşlara 24 ayar saf altın olan çekme altını öneriyor.

Sivas’ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, 24 ayar saf altın olan çekme altın hakkında bilgiler verdi. Urfan, “Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ ÇEKME ALTINI BİLMİYOR”

Çekme altının diğer altın çeşitlerine göre daha avantajlı olduğunu vurgulayan Urfan, “Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır. İkisinin kazancı da aynıdır. Çekme altın paketli olana göre daha avantajlıdır. Bunu vatandaşlarımız pek bilmiyor. Bunu bilezik atölyelerinde daha çok kullanıldığı için çok bilinmiyor. Vatandaşlarımızın asıl kârı ve kazancı çekilmiş altında olacaktır” dedi.

“EN GÜZEL YATIRIMLIK ALTIN BUDUR”

Çekme altın bozdururken makas aralığı daha düşük olduğunu belirten Urfan, şunları kaydetti:

“Bozdururken 10-15 TL’lik bir makası oluyor. En güzel yatırımlık altın budur. 24 ayar saf altın. Bütün meslektaşlarımızın bildiği gibi 24 ayar saf altın Türkiye’de ve dünyanın diğer yerlerinde olsun bellidir ve istedikleri yerde bozdurabilirler. Bu altın değil diyenler olursa da onlara vatandaşlarımız kulak asmasın. Bu 24 ayar saf altındır ve diğer altınlara göre gerçekten kazancı olan bir altındır.”

“KAÇ GRAM İSTERLERSE TEMİN EDİYORUZ”

Yurttaşların talep ettiği miktarda çekme altın temin ettiklerini belirten Urfan, “Bu silindirden geçiyor. Belirli bir gram almak isteyebilirler. Bunu kesip biz kendimiz verebiliyoruz. 1,5,20,50 grama kadar istedikleri kadar kesip verebiliyoruz. İsterse 1 kilogram bile olsa bunu silindirden çekilmiş bir şekilde temin ediyoruz. Paketlisi ile arasında 10 ila 15 TL oynar. Kazanç olarak paketliden daha iyidir. Dediğim gibi makas aralığı daha düşüktür ve kazancı da çok. Vatandaşlarımızı da tatmin edecek rakamlardadır. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız 24 ayar saf çekme altın temin edebilirler” diye konuştu.