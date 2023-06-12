Son dakika... Gram altında yeni rekor!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:34

Güncelleme: 12.06.2023 - 10:34

Altında gözler bu hafta yapılacak Fed toplantısına çevrilirken piyasanın beklentisi politika yapıcıların faiz artışlarını duraklatabileceği yönünde. Gram altın tarafında ise yeni rekor geldi.

Gram altın, bugün (12 Haziran Pazartesi) 1497 ile tarihi zirvesini gördü.

Çeyrek altın 2426 liradan alıcı buluyor. Çeyrek, cuma gününü 2410 lira seviyesinden noktalamıştı.

Yarım altın 4854 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Yarım altın, geçen haftayı 4821 liradan tamamlamıştı.

Önceki kapanışı 9613 lira olan cumhuriyet altını 9670 liradan satılıyor.

Ons altın ise 2 dolarlık düşüşle 1959 dolar seviyesinde.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Bloomberg HT'nin aktardığına göre altın, ABD’de işsizlik maaşı başvurularındaki artışın Fed’in faiz artışına dair fiyatlamaları sınırlandırmasıyla perşembe günü elde ettiği yüzde 1,3’lük artışın büyük kısmını korumayı sürdürüyor.

Öte yandan 13-14 Haziran’daki toplantıdan Fed’in gerekirse faiz artışına devam etmeye hazır olduğuna dair güçlü bir sinyal gelmesinin muhtemel olduğu değerlendiriliyor.

Tahvil getirileri perşembe günkü kapanıştan bu yana ılımlı bir şekilde yükselirken mayıs ortasından bu yana nispeten dar bir aralıkta işlem gören altının yükselişini sınırladı.