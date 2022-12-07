İsviçre'de Murat Yakın'dan savunma eleştirilerine yanıt

İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda aldıkları Portekiz mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Yakın, "İyi bir takım ruhumuz var ve bugün rakibin bizden daha iyi ve daha zinde olduğunu kabul etmeliyiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 09:33
İsviçre'de Murat Yakın'dan savunma eleştirilerine yanıt
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İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, Portekiz'e elenmeleri sonrası basın toplantısında konuştu.

Rakipleri Portekiz'in maçtaki etkinliğine dikkat çeken Yakın, "İyi bir takım ruhumuz var ve bugün rakibin bizden daha iyi ve daha zinde olduğunu kabul etmeliyiz. Takım olarak üzülmeden geleceğe olumlu bakmaya devam etmemiz gerekiyor" açıklaması yaptı.

Murat Yakın, takımı alışık olmadığı üçlü savunmayla oynattığı eleştirileri üzerine ise "Bu maçın nedeni sistem değil. Biz bunu ilk defa da oynamadık. Maçın belirli bölümlerinde de zaten dörtlü oynadık. Bu şekilde oynayabileceğimizi düşündük baskılı oynayacağımızı planladık ama olmadı" diye konuştu.


2022 Dünya Kupası isviçre Murat Yakın

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