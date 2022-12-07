Portekiz 6 golle çeyrek finale çıktı: Portekiz 6-1 İsviçre

07 Aralık 2022 Çarşamba, 00:10

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Portekiz, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'ndaki Portekiz, 6-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 17, 51 ve 67. dakikalarda Gonçalo Ramos, 33. dakikada Pepe, 55. dakikada Raphael Guerreiro ve 90+2. dakikada Rafael Leao attı. İsviçre'nin tek golü 58. dakikada Manuel Akanji'den geldi.

PEPE TARİHE GEÇTİ

Portekiz'de Gonçalo Ramos, attığı 3 golün yanı sıra Guerreiro'nun golünde asisti yapan isim oldu. Portekiz'in ikinci golünü atan 39 yaşındaki Pepe ise, bir Dünya Kupası eleme maçında gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.

Portekiz'de Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 37 yaşındaki futbolcu, EURO 2008'in ardından ilk kez bir büyük turnuvada yedek kulübesinde kaldı. Ronaldo, 73. dakikada oyuna girerken, Pepe bu dakikada kaptanlık bandını takım arkadaşına verdi. Ronaldo, 84. dakikada fileleri de havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle bu gol geçerli sayılmadı.

PORTEKİZ FAS'IN RAKİBİ OLDU

İsviçre'de Galatasaraylı Haris Seferovic, 54. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Portekiz, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İsviçre, turnuvaya veda etti.

Portekiz, çeyrek finalde İspanya'yı penaltılarda eleyerek büyük bir sürprize imza atan Fas ile karşılaşacak.