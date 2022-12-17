Elektrikli Hyundai Ioniq 6 ödüle layık görüldü
Almanya'da 24 saatten kısa sürede 2.500 adet satılan Hyundai Ioniq 6, ECOBEST 2023'ün kazananı seçildi.
AUTOBEST 2023 ödüllerinde Hyundai Ioniq 6 ''ECOBEST 2023'' ödülünün sahibi oldu. Yeni Hyundai modeli, 2023'ün başlarından itibaren konsept otomobil düşüncesini hayata geçirdi. Elektrikli otomobil 77.4 kWH bataryası ile sunduğu 519 km menzil ile dikkat çekiyor. Almanya'da satışa sunulan 2500 adet Hyundai Ioniq 6 First Edition 24 satten daha kısa sürede tükenmişti.
AUTOBEST organizasyonu, 2001 yılında, Avrupa pazarında mevcut olan 'en iyi satın alınan arabayı' bulma nedeniyle oluşturuldu. Oylama sürecinde fiyat, servis ağı, yedek parça dağılımı ve çok yönlülük en önemli kriterlerdir.
Ödülleri her yıl farklı bir ülkede sunan AUTOBEST, 22. AUTOBEST Ödül Galası'nı 11 Mayıs 2023 tarihinde ilk olarak Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirecek.
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