Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı
Ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalarla birlikte sanayi sitelerinde oto bakım atölyeleri hareketlenmeye başladı. Otomobil tamircileri yaklaşan çetin kış ayları öncesinde sürücüleri araçlarının bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıyor.
Kış aylarının sürücüler açısından sorunsuz geçmesi için lastik, motor, antifriz ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmeleri gerektiğini vurgulayan tamirciler radyatördeki sulara antifriz eklenerek sıfır derecenin altında motorun korunmasında etkili olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş sanayisinde oto tamir ustası Selahattin Keçe, “Kışlık kontrollerimiz genellikle akü ölçümü, antifriz ölçümü, yağ bakımları ve bunun yanında birçok kontrollerin yapılması gerekiyor. Bize gelen araçların bakımı sadece yağ ve filtre değişimi değil, bütün akşamların kontrolünü yaparak bakımlarını yapıyoruz” dedi.
ANTİFRİZ NEDEN KULLANILIR
Kış aylarında antifriz ölçümünün önemine değinen Keçe, “Kışın antifriz ve akü ölçümü çok önemli. Kışın bir don olayı olduğu zaman motorda bulunan sular buz tutuyor. Bununla birlikte motor aksamı içerisinde bulunan borular kırılıyor. Bu oluşumu engellemek için antifriz kullanımı çok önemli. Antifrizin kaynama derecesi yüksek olduğu için de önemlidir. Aynı zamanda akü ölçümü de önemli, çünkü kış aylarında elektrot seviyelerinde düşüş meydana geliyor. Aküler bu durumda marş yapımını engelliyor. Bunun da önüne geçmek için akü kontrolünü de mutlaka yapmamız gerekiyor” diye konuştu.
KIŞ BAKIM MALİYETİ
Motor sıcaklığını güvenli aralık olarak kabul edilen 80-100 santigrat derece bandında tutmaya yarayan radyatör içinde bulunan suya antfriz konulmadığı takdirde araba hararet yapabilir ve bu nedenle büyük bir masrafa da sebep olabilir.
Ortalama kış bakım maliyetine de değinen Keçe, “Ortalama bir kış bakımının maliyeti kullanılan malzemelerin kalitesine göre 1000 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Aynı zamanda arabanın durumuna göre de bu maliyetler artıp düşebiliyor” ifadelerini kullandı.
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