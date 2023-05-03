Cuma günü kamu işçisine zam randevusu

Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:46

Güncelleme: 03.05.2023 - 16:46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalı işletmelere verilen Beyaz Bayrak Ödülleri için bir otelde düzenlenen törene katıldı.

Buradaki konuşmasında emeğin verimliliğinin en önemli şartının sosyal barış olduğunu belirten Bilgin, şunları söyledi:

"Bunu sağlayan unsurlardan bir tanesi toplu iş sözleşmesi mekanizmasının fonksiyonelliğidir. Toplu iş sözleşme düzeni demokratik sistemlerin en önemli kurumudur ve Türkiye bunu uzun yıllardır tecrübe ediyor. Antidemokratik dönemler hariç bunu başarıyla uygulayan bir ülkeyiz ve bunu sürdürmekte kararlıyız."

"İŞKUR PROJELERINDEN ÖNCELİKLE ONLAR FAYDALANACAK"

Belirli koşulları sağlayan işletmelere Beyaz Bayrak verileceğini ve bu işletmelere belirli faydalar sağlanacağını bildiren Bilgin, şunları ifade etti:

"Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak bir uygulama. Örgütlü işletmelerimize ciddi katkılarımız olacak. İŞKUR projelerinden öncelikle onlar faydalanacak. Hem üretim sürecine katılım projesinde hem iş başı eğitim projesinde Beyaz Bayraklı işletmeler öncelikle yararlanacak. Bunun dışında ihracatçı firmalarımız, ihracat sürecindeki bütün prosedürleri aşmada bir adım önde olacak. Beyaz Bayrak ile birlikte vereceğimiz sertifika kendilerini devlet işlemlerinde bir adım öne geçirecek. Daha önemlisi sosyal güvenlik destek primine ilave 1 puan vereceğiz. Emekçilerimiz örgütlüyse, o iş yerinde toplu iş sözleşmesi mekanizması işliyorsa, işletmelerimiz düzgün iş yapıyorsa onların yanındayız. Türk devleti sosyal bir devlettir. Emekçilerin hukukunu savunmak, düzgün iş yapan işletmelerin hukukunu savunmak da sosyal devletin Çalışma Bakanının görevidir. Ben bu görev bilinciyle Beyaz Bayrak uygulamasının devletimize, milletimize, iş yerlerimize ve çalışma hayatına katkı yapacağına inanıyorum."

KAMU İŞÇİSİNE ZAM RANDEVUSU

700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız." bilgisini verdi.