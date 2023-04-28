Son Dakika: TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
Son dakika haberleri... Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kamu işçileri için devam eden toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL, arzu ettiğimiz bir rakam olursa problem yok, olmazsa biz bu işin içinde olmayız" açıklamasında bulundu.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Atalay, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeyi seçimden önce imzalamak istediklerini söyledi.
Türk-İş Başkanı Atalay "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadesini kullandı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- Gençlerden AKP'ye oy yok!
- 'Saray, Soylu ve Bozdağ yapımı'
- AKP'li Bozdağ'dan skandal sözler
- Uğurcan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?