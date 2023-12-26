Cumhur İttifakı ortağı Destici, asgari ücret kulisi paylaştı! 'Aldığım duyumlara göre...'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:58

Milyonlarca çalışan 2024'te geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor.

Birinci ve ikinci toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yıla sayılı günler kala 3. toplantısını ne zaman yapacağı henüz netlik kazanmadı.

Asgari ücrette kritik haftaya girilirken Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret ile ilgili kulis bilgisi paylaştı.

TGRT Haber'e konuşan Destici, "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bana göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım" dedi.

"YILDA BİR ZAM ENFLASYONA EZDİRMEK ANLAMINA GELİR"

Yılda bir kez zam yapılacağı için 'sürpriz' bir rakam çıkabileceğini düşündüğünü de söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"Şöyle bir sürpriz çıkabilir. Defaaten de dile getirdim. Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü enflasyonun yüzde 40-50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere zam yapmak, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir.

TCMB'nin 2024 enflasyon tahmini yüzde 38-40. Yurtdışında da yüzde 50-53. Diyelim ki yüzde 40-50 gerçekleşti. Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak. Sürpriz beklentim tek zam yapılacaksa 2024 enflasyon farkının da hesaba katılmasıyla asgari ücrete 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam da komisyondan çıkabilir."

"SEÇİMLERE YANSIR"

Emekli maaş zammıyla ilgili ise Destici, kök ücret sorununa dikkat çekti. Emeklilere kademeli zam yapılması gerektiğini belirten Destici şöyle konuştu:

"Kök maaşa zam yapılınca düşük alan 7500 TL'de kaldı. Mecliste olsaydım kesinlikle 7500 TL'nin altında maaş alan emeklinin kalmasına asla müsaade etmezdim. Güya yüzde 25 zam yapıldı. Emeklilere kademeli zam yapılması lazım. Emeklilerimizle ilgili sadece enflasyon farkı değil, enflasyonun üzerinde ciddi bir iyileştirme yapılmalı. 7500 TL alan emeklilere mümkünse yüzde 100 zam yapılması lazım. Kademeli olarak diğer emeklilere de yapılması lazım. Vatandaşlar gelip, 'Emekli olduğumda asgari ücretin 3 katı maaş alıyordum, şimdi 1.5 katına düştü' diyor. Kademeli olarak yapılması lazım. Eğer ocak ayında beklendiği gibi bir artış olmazsa seçimlere de yansıyacaktır."