Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasaya rağmen Bekaert grevini erteleme kararı aldı

14 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararlarına karşın Bekaert işyerlerinde alınmış grev kararlarını 60 gün süreyle erteledi. Bu süre sonunda anlaşma sağlanamazsa konu Yüksek Hakem Kurulu’na gideceği için grev ortadan kalkmış oluyor. İşçi karara sert tepki göstererek ertelemeye rağmen greve çıktı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararı göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesiyle grevi 60 gün erteledi. Böylece DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait Kocaeli İzmit’teki işyeri ile Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikası tarafından Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait Kocaeli Kartepe’de alınmış olan grev kararları ertelenmiş oldu.

"KARAR SERMAYE LEHİNE"

Anayasa Mahkemesi 2018 yılında verdiği bir kararda, yine Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) işyerlerinde aldığı grev kararının ertelenmesini anayasaya aykırı bulmuş, sendika hakkının ihlal edildiğine dikkat çekmişti. Kararda, “Erteleme kararı ile anayasal bir hak olan grev ve toplusözleşme hakkının kullanılması fiilen anlamsız hale gelmiştir” vurgusu yapılmıştı.

DİSK Genel Sekreteri, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, bu kararın “erteleme değil yasaklama” anlamına geldiğini vurguladı. Karara itiraz edeceklerini belirten Serdaroğlu, “Sermaye lehine karar veriyorlar. Kararı dikkate almayacağız. Gerisini işveren ve hükümet düşünsün” diye konuştu.

Serdaroğlu’nun verdiği bilgiye göre iki işyerinde toplam bine yakın işçi var. Belçika merkezli şirket otomobil lastikleri için iç çelik üretiyor. Serdaroğlu, “Bu kararla sendikalaşmanın da bir anlamı kalmıyor. Şu anda en yoksul kesimin enflasyonu yüzde 151. Buna karşın biz görüşmelerde yüzde 130 zam istedik. Ancak işveren yüzde 50 zam verdi” dedi.